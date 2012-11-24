Еврокомиссия запретила словакам изображать нимб и крест на монете

09:11, 24 ноября 2012
Общество
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Со святыми Кириллом и Мефодием

   Словацкий национальный банк выпустит в обращение памятную монету по случаю 1150-летия прибытия святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию.

   Однако первоначальный проект будет подвержен изменениям. Дело в том, что нимбы святых, а также кресты на их паллии будут устранены по требованию Европейской комиссии и некоторых стран ЕС, ссылающихся на соблюдение «принципа религиозного нейтралитета», сообщает Радио Ватикана.

   Словацкая епископская конференция восприняла эту новость с большим сожалением.

   «Удаление главных атрибутов святых Кирилла и Мефодия с памятной монеты – это признак культурного переворота и неуважения к истории», - заявил директор пресс-центра епископской конференции Йозеф Ковачик, добавив: «Свободное использование атрибутов святых Кирилла и Мефодия свидетельствует о крахе тоталитаризма, и это – символ свободы. Раз мы теряем символы, напрямую связанные со свободой словацкой нации, то в этом есть и вина словацких государственных структур».

   Памятная монета будет выпущена в мае 2013 года.

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