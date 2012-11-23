В Киеве на аукцион выставят предметы времен Киевской Руси

В субботу, 24 ноября, в помещении Музея истории города Киева состоится открытие предаукционной выставки Антикварного Аукционного дома «Эпоха» для первого благотворительного аукциона в поддержку культурного исторического наследия города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Цель выставки – вызвать как можно больший интерес к истории Киева и предложить коллекционерам и почитателям киевской старины редкие коллекционные предметы: картины, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, печатную продукцию, фотографии и карты, связанные с историей города.

В частности, будут выставлены картины известных художников ХІХ-ХХ ст. – В.Орловского, С.Свитославского, В.Козловского, А.Мако, В.Чегодара, Ф.Коновалюка, В.Непийпиво, З.Зацепиной, М.Зарецкой.

Широкой общественности будут представлены также работы незаслуженно забытых художников, которые изображали Киев в своих произведениях: Ю.Павловича (коллекция работ, которая представляет две большие серии: «Украинские типажи» и «Киевские здания» конца ХІХ – начала ХХ ст.), а также художников В.Карпушевского и Ю.Луцкевича.

Жемчужиной аукциона должна стать коллекция предметов из истории времен Киевской Руси: печати киевских князей, иконы и энколпии (нагрудный ковчежец) ХІІ – ХІV ст.ст.

Кроме того, среди лотов – большое количество букинистических книг о Киеве, есть фотографии и гравюры с киевскими пейзажами, старинные карты и планы города, отдельные экземпляры и подборки киевских газет начала ХХ столетия.

Организаторы проекта поставили целью возродить имена киевских культурных деятелей, художников, промышленников, ювелиров и просто киевлян, которые были забыты историей.

Средства, собранные во время аукциона, будут направлены на развитие Музея истории города Киева в новом здании по ул. Б. Хмельницкого, 7.

На открытие предаукционной выставки приглашены известные меценаты, коллекционеры, работники культуры, художники и скульпторы, архитекторы, политики и бизнесмены.