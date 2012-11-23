Большинство болгарских граждан доверяют Православной Церкви

Болгарская Православная Церковь продолжает пользоваться доверием большинства болгарских граждан, сообщает издание «Фокус-Ньюз».

48.3% болгар одобряют деятельность Болгарской Православной Церкви, показал проведенный в период с 1 по 7 ноября 2012 г. опрос 1000 совершеннолетних болгарских граждан в 86 населенных пунктах по всей стране.

Высокие показатели доверия болгар к Православной Церкви не изменились за последние месяцы. Но эти данные не отражают оценки деятельности Болгарской Церкви после кончины Патриарха Максима и последовавших после неё событий, так как Патриарх скончался 6 ноября, в предпоследний день проведения опроса.

После Болгарской Православной Церкви в рейтинге доверия идут полиция (41,5%) и армия (39.6%), а наиболее низкие позиции в рейтинге доверия у прокуратуры (16.6%) и судебной системы (15,7%).

Седмица.Ru