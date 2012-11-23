В Мариуполе передано в суд дело пастора-педофила

В Мариуполе Донецкой области 20 ноября было передано в суд дело против 61-летнего пастора-педофила, совратившего 15 малолетних девочек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратура передала в суд и утвердила обвинительное заключение по делу жителя Мариуполя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3,4 ст.152 (изнасилование несовершеннолетних), ч.2,3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти, совершенное в отношении несовершеннолетних и малолетних), ч.1,2 ст.154 (принуждение к вступлению в половую связь), ст.155 (половые сношения с лицом, которо е не достигло половой зрелости), ч.1,2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.3 ст.302 (содержание мест разврата).

В ходе расследования уголовного дела правоохранителями собраны доказательства причастности пастора к нескольким десяткам эпизодов преступлений, совершенных в отношении 15 малолетних и несовершеннолетних девочек. Для совершения развратных действий пастор использовал арендованные квартиры, частные жилища, собственный автомобиль, а также другие помещения. Впоследствии злоумышленник арендовал несколько помещений в местном доме культуры, которые использовал как притон.

В прокуратуре напомнили, что 61-летний ранее судимый житель Мариуполя, который служит пастором в церкви Иисуса Христа полного Евангелия, был задержан по подозрению в развращении несовершеннолетней. 25 июля 2012 года Жовтневый районный суд Мариуполя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, а 8 августа 2012 года апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Обвиняемый во время проведения досудебного следствия находился под арестом. Пастора-педофила за многочисленные развращения, изнасилования и содержание притона грозит до 15 лет лишения свободы.