Проект православного центра в Париже будет доработан

Заявка на строительство Духовно-культурного православного центра в Париже будет доработана. Проект центра был выбран из десятков других международным жюри. Однако власти и жители Парижа не согласны с внешним видом будущего центра.

Комментирует историк архитектуры, кандидат искусствоведения Николай Васильев:

Проект нынешнего парижского храма был выбран в результате конкурса. Я этот проект видел, мне кажется, что он выглядит довольно странно, я бы даже сказал вызывающе. В конкурсах часто побеждают странные проекты.

Строительство храма в псевдорусском стиле в центре Парижа выглядело бы как некий аттракцион, сочетание русского пятиглавия с «волной» крыши очень неорганично. Французы очень трепетно относятся к своей архитектуре и, возможно, они воспринимают проект как попытку превратить Париж в Диснейленд. Я не исключаю какого-нибудь политического подтекста в деле строительства храма, но мы говорим не о политике, а об архитектуре.

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