В Риме открылась международная выставка рождественских яслей

Международная выставка рождественских яслей открылась в римской базилике Санта-Мария-дель-Пополо. В Рим из разных регионов Италии доставлены ясли разных эпох — от XVI века до современности, сообщает Радио Ватикан.

Всего вниманию посетителей представлены 169 композиций, выполненных в различных техниках и из разных материалов. В прошлом году на выставке можно было увидеть ясли, сделанные из дерева, стекла, песка, бумаги, а также из макарон и других материалов.

В этом году каждый маленький посетитель сможет поучаствовать в создании рождественских яслей в творческой лаборатории «Ясли как игра».

Выставка будет открыта для посетителей до 6 января 2013 года.

Храм Санта-Мария-дель-Пополо был завершен в XV веке в годы правления папы Сикста IV. В храме находятся иконы Караваджо «Обращение Савла» и «Распятие святого Петра».

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