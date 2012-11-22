Аделаджа: если меня посадят в тюрьму - там будет пробуждение

Старший пастор церкви «Посольство Божье» в Киеве Сандей Аделаджа, которого обвиняют в мошенничестве по делу компании King`s Capital, сказал, что если его посадят в тюрьму – там будет пробуждение, - сообщает Христианский Мегапортал

«Если меня посадят в тюрьму, будь уверен в одном, - там будет пробуждение. Там кто-то покается, там точно будет пробуждение», - отметил он.

Аделаджа не исключает такого варианта исхода судебного дела: «Шанс (на то, что суд признает его виновным – прим. ред.) есть, потому что мы живем в Украине. Несмотря на то, что люди в суде говорят, что «пастор Сандей тут вообще ни при чем», но в Украине можно сажать кого угодно».

«Тюрьма – это не то чего нужно бояться, - считает Сандей Аделаджа. – Человека нельзя заключить в тюрьму без его согласия. Тюрьма для меня – это не физическое пространство, тюрьма - это дух. Пока мой дух парит, ничего нельзя сделать с телом. Даже убивающий тело не может убить дух».



