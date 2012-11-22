В Киеве пройдет пасторская конференция по книге Откровение

С 26 ноября по 1 декабря 2012 года в Киеве состоится пасторская конференция по библейской книге Откровение «Послание семи церквям», - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Организатор киевский Институт индуктивного изучения Библии. Конференция будет проходить в церкви «Надежда».

Спикером конференции станет Игорь Опинка - пастор церкви, преподаватель Института индуктивного изучения Библии (Молдова).

«Будучи последней книгой Библии, Откровение представляет собой заключение всего божественного откровения, всей Библии. Адресатами этого пророчества являются семь поместных Церквей в семи городах. Эти Церкви представлены в Откровении как семь золотых светильников. Несмотря на то, что это сияющие Церкви, посреди них находится Господь, Который в Своей заботе раскрывает реальное духовное состояние каждой из них», - объясняют организаторы.

«Какие же надежды Господь возлагает на Свою Церковь, на поместные общины? Что Дух говорит "имеющему ухо" сегодня? Что "имеющий ухо" должен услышать? Как Церкви сохранить свой светильник, чтобы он не был сдвинут Господом? Как верующему избежать деградации и быть побеждающим? На что обратить внимание пасторам и лидерам? Что вам нужно сделать, чтобы не испытать чувства стыда, когда явится Иисус? На эти и другие вопросы мы будем вместе искать ответ, изучая Послания 7 Церквам из Книги Откровения по специальному курсу», - сообщают организаторы.



