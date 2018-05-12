История домашней иконы: коллекция национального заповедника "Замки Тернопольщины"

Домашняя икона – это традиция христианской семьи. Домашняя или семейная икона, сопровождала человека на протяжении всей земной жизни. Когда рождался ребенок, ему дарили икону и уже с детства его взращивали в молитве к Богу, к этой иконе. С помощью иконы ребенка воспитывался и пиетет к домашней иконе формировался уже с самого рождения.

Ту же икону, которую дарили ребенку при крещении, давали ему во время торжественного причастия. "Домашняя" и "семейная" иконы стали синонимами. Далее святым образом родители благословляли детей на брак, и после Божьего благословения икона становилась оберегом для новосозданной семьи. Семейные иконы, как правило, передавались из поколения в поколение и всегда находились в доме.

Святой Николай; иконописная мастерская с. Холуй, Ивановской области (РФ), датируется ср. XIX в. С обеих сторон от головы святого Николая надпись: "СТЫЙ Николя ЧУ"

Домашние иконы специально освящались с помощью соответствующих молитв для освящения образов Богородицы, Иисуса Христа и святых покровителей.

Домашнюю икону собственно отличал небольшой размер (высота до 50 см) с резным или писаным изображением наиболее почитаемых святых. Характерными для домашних икон было также то, что на ней могли быть написаны Распятие, Богородица, св. Николай, св. Варвара и другие святые покровители, имена которых носили члены семьи, проживавшие в доме. Особенно редкими и ценными на Галичине были в Галичине домашние иконы, писаные на полотне.

Домашние иконы соединялись друг с другом в сплошную божницу с помощью деревянных резных наличников. Их размещали в углу и украшали ткаными или вышитыми рушниками, целебными травами и цветами. У самых зажиточных крестьян были настоящие домашние иконостасы. Под иконой, традиционно, вывешивался ночник, уподобленный паникадилу. Во время праздников и специальных служб или молитв, преимущественно на Сочельник и всенощную, его зажигали "чтобы ангелы прилетали в дом".

Святой Николай; датируется XVIII в. Над изображениями – именные монограммы: "ИС.ХР" - "МР.БР". Сверху надпись: "СТЫЙ НИ - КОЛА ЧН".

В конце XIX – первой половине ХХ века домашняя икона в Украине пережила настоящую трагедию. В Восточной и Центральной Украине, во времена голодомора, иконы планомерно уничтожались, поскольку в домах они были неоценимым сокровищем и в любое время их можно было обменять на хлеб, зерно или продать. А поэтому иконы принудительно изымались и уничтожались. В результате таких действий икона, на протяжении веков и поколений бывшая святой реликвией семьи, почти полностью исчезла.

В Галичине домашняя икона начала "выживаться" из домов еще быстрее, в конце XIX века. Это было обусловлено тем, что в то время в Австро-Венгрии стали популярными и "модными" олеографии (литографический способ воспроизведения картин, написанных маслом). Такие печатные иконы и изображения были гораздо ярче, четче чем старые иконы, уже потемневшие от времени, закопченные от дыма, горения лампадки, пыли. Евреи "обменивали" олеографии на старые иконы, ходя по домам. И таким образом бесценные семейные образы в галицких и волынских семьях были вытеснены штамповками.

Святой Николай; иконописная мастерская г. Невянск Свердловской области (РФ).

КОЛЛЕКЦИЯ ЗБАРАЖСКОГО ЗАМКА

Наша короткий рассказ – о нескольких домашних икон из коллекции, хранящейся в музее Збаражского замка (Тернопольская область).

Одним из самых почитаемых святых на Руси был великий угодник Божий и чудотворец святой Николай. Он помогал людям в различных бедах: спасал от потопа и выносил на сушу из морской глубины, освобождал из плена, избавлял от ига темницы, защищал от усекновения мечом, оберегал от смерти и многим давал исцеления: слепым – прозрение, хромым – хождение, глухим – слух, немым – дар слова.

Святой Николай для всех во всякой нужде был помощником и заступником. Сейчас он также помогает и избавляет от бед. Его знают и восток и запад, и во всех уголках земли известны его чудеса. В нашей коллекции домашних икон находятся три иконы с изображением святого Николая.

Святой Василий; датируется XVIII в. По обе стороны от святого именная надпись: "Ст. Василій Великій"

Великим учителем всех христиан был и остается святитель Василий. Он написал много книг, в которых изложил истинное учение о Боге, растолковал премудрое устройство Богом всего существующего, а также дал правила и уставы, многие из которых действуют и сегодня. Он был милостив к бедным, молитвой исцелял больных и изгонял бесов, совершил много чудес. В коллекции домашних икон заповедника есть одна икона с изображением святого Василия Великого.

Среди домашних икон с изображением святых есть икона с изображением святого Патриарха Ермогена. Святой Ермоген, который был патриархом с 1607 по 1612 гг., показал пример пастырской твердости и стойкости в православии. Он с большим усердием заботился о спасении христиан и об обращении многих неверных.

Святой Патриарх Ермоген; датируется нач. XХ в. В верхней части иконы по обе стороны от святого – именная надпись: " СВ. Патріархъ Ермогенъ Всея Русєій "

В коллекции домашних икон заповедника находятся иконы с изображением двух святых (пары). Вероятно, что на иконе были изображены святые покровители членов семьи. Одна из икон изображает святых Андрея и Марфу.

Апостол Андрей стал первым учеником Иисуса Христа. Назван Первозванным. Андрей был удостоен слушать пророчества Иисуса о будущей судьбе Церкви и мира. Снизослав на Апостолов Святого Духа, Иисус Христос дал Андрею власть прощать грехи. Проповедовал святой апостол Андрей на наших землях. Придя на место, где теперь стоит город Киев, он благословил Русскую землю и поставил крест.

Святой (вероятно, преподобный Евфимий); датируется XIX в. В руках святого – свиток с надписью " НЄ СКОРБИТЄ УБО БРАТІЄ НО ПОСЄМ ".

Праведная Марфа, мать святого Симеона, была очень милостивой к бедным, ухаживала за больными и шила белые одежды для тех, кто принимал крещение, а также саваны для захоронения бедных и путешественников.

Святые Андрей и Марфа; иконописная мастерская с. Холуй, датируется I пол. XIX в. Над святым надпись – " С. АНДРЕИ АП ", над святой – "С. Марфа. МЧ".

На второй домашний парной иконе из коллекции заповедника – святой Роман и праведная Анна. Судя по дарственной надписи на обороте иконы, на ней изображены святые покровители супружества. Икона была подарена детьми в 50-ю годовщину свадьбы родителей.

Святой Роман был диаконом и составил много церковных песнопений, за что его называли Сладкопевец. Память святого совершается 14 октября / 1 октября (по ст. ст.). Православная церковь чтит еще одного святого с именем Роман – диакона, жившего в Антиохии и во время гонений злочестивого императора Диоклетиана смело проповедовавшего Христа, укрепляя малодушных и призывая всех верных противостоять язычникам. День памяти святого Романа совершается православной церковью 1 декабря/18 ноября (по ст. ст.)

Праведная Анна – мать Богородицы, происходила из рода Ааронова, жена святого Иоакима. Праведная Анна является патронессой всех женщин, нареченных этим именем. К праведной Анне и Иоакиму молились при бесплодии супружеские пары.

Святой Роман и праведная Анна; датируется 1899 г. На оборотной стороне иконы дарственная надпись: "Дрожайшимъ родителямъ Роману Митрофановичу и Анніъ Дамыановнiъ Бычковскимъ от благодарныхъ діътей Стефана и Анісіи Бычковскихъ на добрую память и въ знак искренней почтительности въ пятидестлетнюю годовщину супружеской ихъ жизни. 1899 г. Августа 30 дня".

*** На сегодняшний день домашних икон осталось очень мало, но традиция такой иконы понемногу возрождается. Уже с началом независимой Украине новые иконописцы начали писать иконы такого типа, и они снова стали наполнять украинский дома и сопровождать украинские семьи в их земной жизни.

Татьяна Федорив, младший научный сотрудник Национального заповедника "Замки Тернопольщины"- для "УНИАН-Религии"