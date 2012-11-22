В Москве состоялась премьера оратории «Семь песен о Боге»

Стоя, овациями, приветствовала публика Большого зала Московской консерватории премьеру оратории «Семь песен о Боге» (20 ноября). А за несколько дней до этого (17 ноября) не менее бурные аплодисменты звучали после концерта в зале Капеллы Санкт-Петербурга, где исполнялась программа «ВОЛХВЫНЕВЫ». Оба этих музыкальных события связаны с именем Бориса Гребенщикова и его группы «Аквариум», которая отмечает в этом году сорокалетие, сообщает "Голос России".

На московском концерте Гребенщиков присутствовал, но не на сцене, а в зале как слушатель оратории «Семь песен о Боге». Ее создал московский композитор Андрей Микита на основе песен «Аквариума».

История этого произведения такова. Для создания альбома, представляющего кавер-версии песен «Аквариума», пригласили Московский синодальный хор. И композитор Микита сделал для этого коллектива аранжировку песни «Сокол» с оркестром. Запись, выложенная в Интернет, набрала рекордное для классической музыки количество положительных оценок, а композитор продолжил работу над песнями Гребенщикова.

«Сама собой вырисовалась драматургия большой оратории»,- вспоминает Андрей Микита. В ней в полной сохранности остались тексты и мелодии Бориса Гребенщикова и были дописаны оркестровые «комментарии» к ним.

На основе песен сложилась история человеческой души - от неверия, отчаяния, депрессии через надежду к свету, радости и к Богу. Здесь нет четко выраженных частей, одна песня перетекает в другую. Получилось мультикультурное произведение, которое по стилистике охватывает и тысячелетнюю древность, и тексты XXI века".

В премьере оратории «Семь слов о Боге», кроме российских музыкантов, участвовал Афонский хор «Филафонитэ» (Греция).