В Киеве возле памятника Владимиру установлена разрисованная скамья

По случаю Дня работников телевидения, радио и связи и Всемирного дня телевидения в Киеве возле памятника князю Владимиру установили скамью «Мир коммуникаций», разрисованную журналистами ведущих украинских СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, скамья установлена за спонсорские средства.

Журналисты разрисовали скамью изображениями экранов, телекамер и фотоаппаратов, а также оставили на ней свои послания и пожелания киевлянам. Приобщился к акции и лично председатель КГГА Александр Попов. Он разрисовал один из экранов и оставил надпись: «Рідному місту – перемог».

«Мне приятно, что инициатива установления такой скамьи принадлежит именно журналистам. А благодаря спонсорам и с помощью работников «Киевзеленстроя» мы ее установили в этом живописном месте. Это лишь первая такая акция, потому что уже весной мы пригласим всех вас высадить новый сквер. Ведь у нас одинаковая цель – сделать город цветущим, удобным и уютным, вернуть ему статус «зеленой столицы». Но это возможно, если к процессу приобщится каждый житель. И именно вы, журналисты, подаете пример миллионам киевлян», – отметил А.Попов.

Разрисовать скамью журналистам и председателю КГГА помогал молодой киевский художник Денис Дрейман, член общественной организации «URBAN-X».