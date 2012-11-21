В Тернополе по случаю дня Михаила бесплатно угощают именинников

В Тернополе в одном из торгово-развлекательных центров сегодня, по случаю дня святого Михаила, всех именинников бесплатно угощают и развлекают.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации торгово-развлекательного центра, сегодня все Михаилы, при предъявлении паспорта, смогут на территории ТРЦ бесплатно заказать сок, кофе или бокал вина.

Кроме этого, Михаилы сегодня бесплатно смогут провести один сеанс катания на коньках, а при заказе одного часа игры в боулинг, вторую получат в подарок.