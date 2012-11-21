Поселок Коктебель в Крыму - энергетический центр Украины

Ученые NASA определили места на Земном шаре, которые обладают наибольшим энергетическим воздействием на человека.



Возглавили список американский Гранд Каньон и международный биосферный заповедник Йеллоустон, Старый город в Праге, холм Монмартр в Париже, площадь вокруг Собора Святого Петра в Ватикане, сообщает TCH.

На территории Украины првышенной энергетикой отличаются дендропарк Софиевка, озеро Синевир и заповедник Аскания Нова.

Но настоящим энергетическим центром Украины, по мнению американцев, является поселок Коктебель в Крыму. Он буквально светится на спутниковых снимках – а причина в том, что потухший вулкан Карадаг, у подножия которого построен поселок, обладает сильнейшей энергетикой.

На протяжении тысячелетий Коктебель манил поселенцев, тут проживали скифы, сарматы, греки, римляне, славяне, татары. В античных источниках упоминается селение Афинеон, которое находилось в районе современного Коктебеля. Эти живописные берега помнят мифический корабль "Арго", на котором Ясон в сопровождении Геракла следовал в Колхиду за золотым руном. А во времена раннего Средневековья тут располагались древние города Поссидима и Каллитра.

Энергия вулкана влияет не только на людей, но и на растения. В заповеднике вокруг Карадага встречаются более 300 видов трав, некоторые из них не растут больше нигде в мире. А коктебельский виноград имеет свой уникальный цвет и вкус, свойственный только этому региону. Остатки амфор доказывают, что вино в Коктебеле делали еще древние греки.