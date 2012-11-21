В Мексике протеиерей УПЦ развенчает миф о конце света

Настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери протоиерей Николай Несправа, который недавно написал книгу о своей поездке в Папуа-Новая Гвинея, запланировал новое опасное путешествие. Уже в начале декабря экстремальный днепропетровский священник отправится в очередное свое удивительное путешествие – в Мексику. На этот раз настоятель храма на Северном будет развенчивать миф о конце света, который предсказывали индейцы.

«Нечистоплотные псевдоученые играют на чувствах людей и постоянно нам рассказывают страшилки о конце света, уводя от реалий. Мне бы хотелось этой экспедицией развеять миф о точности календаря майя и о конце света», – отметил о. Николай Несправа.



В Мексике на полуострове Юкатан, где существовала древнейшая цивилизация, священник намерен встретиться с группой ученых, изучающих календарь древних индейцев, и узнать их мнение по поводу предсказаний и легенд майя. По результатам экспедиции о. Николай Несправа планирует написать книгу.

Пресс-служба Днепропетровской епархии