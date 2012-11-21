В Луцке проходит конференция посвященная монахине-астроному

19-21 ноября в Волынском Центре научно-технического творчества учащейся молодежи проходит Международная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося украинского физика и астронома Елены Казимирчак-Полонской.

Участие в мероприятии принимают ученые из Украины, Беларуси и России, а также волынские студенты и школьники.

По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, в мероприятии принимают участие ректор Волынской духовной семинарии протоиерей Рустик Капауз, секретарь Волынской епархии протоиерей Николай Бондарук, глава информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук, а также воспитанники Волынской духовной семинарии.

«Мы учим наших семинаристов, что человек является микрокосмом, и изучая Вселенную, можно исследовать и глубины собственной души. И это мы можем увидеть на примере этого выдающегося ученого», - отметил ректор ВДС УПЦ протоиерей Рустик Капауз Отец Рустик и передал участникам конференции благословение и поздравления от митрополита Волынского и Луцкого Нифонта.

Справка:

Елена Казимирчак-Полонская (монахиня Елена) - (1902 - 1992 годы) выдающийся украинский физик и астроном. Основные работы посвящены изучению движения комет, в частности эволюции их орбит. В 1987 году приняла монашеский постриг с именем Елена. Умерла в 1992 году в Санкт-Петербурге.

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