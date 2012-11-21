В Бобруйске 15 билбордов призывают защитить жизнь

На улицах Бобруйска (Беларусь) появилось 15 билбордов с социальной рекламой в поддержку семьи и защиту жизни, сообщает «Татьянин день».

Взору пешеходов и автомобилистов, находящихся в особенно людных местах, предстают красочные плакаты с трогательным изображением и слоганами: «Позволь мне родиться — и я буду любить тебя!», «Если я появлюсь на свет, я буду удивлять тебя!», «Хочу быть братиком! Рожайте!», «Мы тебя любим и ждем!», «Если я появлюсь на свет — я буду радовать тебя!», «Мы призываем сохранять каждую жизнь!» и другие.

Плакаты такого содержания размещены также в троллейбусах, автобусах и маршрутных такси, курсирующих по всем городским маршрутам.

Инициатором и организатором проекта является руководитель городского центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Андрей Зубенко.

Совместно с центром «Покрова» портал Sobor.by проводит конкурс детского рисованного плаката «Семья — это». «Может быть, дети смогут сказать что-то такое, что поможет сделать правильный выбор тому, кто стоит перед выбором создавать семью или нет, рожать или не рожать», — говорит Андрей Зубенко.

В Бобруйской епархии конкурс уже проводится среди учащихся воскресных школ. Лучшие плакаты будут использованы в качестве социальной рекламы на билбордах, а победители получат призы.