В Лувре откроется выставка скульптур Пинзеля

В одном из крупнейших музеев мира Лувре (Париж, Франция) завтра, 21 ноября, откроется выставка скульптур Иоанна-Георга Пинзеля.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела охраны памятников Тернопольского областного управления архитектуры Ярослав Пелихатый, на выставке будут представлены скульптуры из музейных фондов Тернопольского краеведческого музея, Прикарпатского и Львовского музеев, а также дьяконские ворота из Бучачской церкви Святого Покрова.

Экспозиция будет выставлена в часовне Лувра, в которой раньше принимали присягу французские короли. Продлится выставка до 25 февраля 2013 года.

«Дерево на отдельных скульптурах источил шашель, и реставраторы работали над его устранением. Французы очень придирчиво относятся к работам, которые будут выставлять в Лувре, они переживают, чтобы шашель не перешел на их музейные экспонаты, поэтому обращают особое внимание на обезвреживание этих вредителей во время подготовки экспонатов. В Лувре накануне экспонирования все скульптуры еще помещают в специальные барокамеры, которые обеспечивают полное обезвреживание шашеля», – сообщил Я.Пелихатый.

В Тернополе по случаю открытия выставки выпустили альбом, который рассказывает о творчестве Ионна-Георга Пинзеля и будет представлен на открытии выставки.

«В нем представлены изображения всех работ скульптора, которые сохранились в Украине, а это более 50 скульптур. Информация дана на двух языках – украинском и английском. Потому что французы каталог о скульпторе издали только на французском языке», – сообщила тернопольский искусствовед, исследователь творчества И.Пинзеля Вера Стецько.

В Украине художественный альбом о творчестве И.Пинзеля с фотографиями его работ будет стоить 250 грн.

По данным В.Стецько, на реставрацию работ И.Пинзеля Украина потратила почти 1 млн грн.

«Таких масштабных реставрационных работ в последнее время в нашем государстве не проводили», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, жители Бучача и села Рукомыш не хотели отдавать работы И.Пинзеля на выставку в Лувр, поскольку не верили, что потом эти работы вернут в их храмы. Дьяконские ворота середины XVIII ст. работы И.Пинзеля из бучачского храма Святого Покрова община города предоставила только после того, как получила взамен из областного художественного музея антипедии работы И.Пинзеля.

А жители Рукомыша спрятали скульптуру святого Онифрия и ее на выставке не будет. Это должна была быть единственная каменная скульптура И.Пинзеля в экспозиции в Лувре.

Справка УНИАН. Иоанн Георгий Пинзель – выдающийся украинский скульптор середины XVIII века, представитель позднего барокко и рококо, основатель Львовской школы скульпторов. В свое время жил и работал на Тернопольщине. До сих пор исследователи не знают, где и когда он родился.