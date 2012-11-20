Жертв Голодомора 1932-33 годов почтили во Франции

Во Франции состоялась торжественная церемония в рамках чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Цветы у Триумфальной арки в Париже возложили представители местной украинской диаспоры, украинские и иностранные дипломаты, французские политики, военные, депутаты, в соборе Парижской Богоматери состоялся молебен, сообщает КІРІОС.

"Сохранение исторической памяти является той жизнеутверждающей основой, на которой базируются ценности новой Европы. Память о Голодоморе в Украине должна стать предостережением для всех наций и народов, уберечь Европу и мир от повторения подобных гуманитарных катастроф",- заявил директор Украинского культурно - информационного центра в Париже Олег Яценковский.

"Представитель украинской общины Франции Олег Коваль, в свою очередь, отметил, что гуманитарная катастрофа такого масштаба, которая унесла миллионы жизней, не может оставить равнодушным никого.

Поэтому память о жертвах Голодомора в Украине является символом солидарности и чувства дружбы украинского и французского народов", - отметил он.

