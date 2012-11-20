Раскрыто дело о краже из храма Санкт-Петербурга мощей святых

Полицейские Санкт-Петербурга задержали одного из подозреваемых в краже ценностей из храма Великомученицы Екатерины на Васильевском острове, сообщает NEWSru.

Напомним, кража в храме была совершена в ночь на 28 августа 2012 года. Воры похитили церковное серебро, а также мощи нескольких святых, в том числе святителя Николая Чудотворца, князя Александра Невского, благоверных Петра и Февронии, мученика Иоанна Архиепископа Рижского, преподобного Антония Дымского и др.

В настоящий момент приняты меры к установлению места нахождения и задержания соучастника преступной группы. Кроме того, проверяется информация о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории города и области, а также мест хранения, каналов сбыта культурных ценностей и религиозных святынь с целью изъятия похищенного.