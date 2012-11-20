Старинная икона Иисуса Христа останется в Украине

Благодаря стараниям сотрудников украинской таможни в Украине останутся ценные раритеты: старинная Икона с изображением Иисуса Христа и монеты из белого металла чеканки 1814 - 1898 г. Их обнаружили у 77-летнего гражданина Украины, который пытался "зеленым коридором" незаконно вывезти их в Россию.

Вчера, во время осуществления таможенного контроля пассажиров рейса Киев - Москва, в багаже одного из пассажиров рентген-оборудование показало наличие предметов с характерными для монет контурами. При детальном осмотре чемодана сотрудники Киевской региональной таможни обнаружили икону с изображение Иисуса Христа в деревянной рамке под стеклом и 25 монет белого цвета.

Указанные предметы при перемещении через таможенную границу Украины подлежат обязательному декларированию с предоставлением соответствующих разрешений.

Опрошенный сотрудниками таможни владелец чемодана сетовал на незнание таможенного законодательства, однако к сотрудникам таможни за разъяснениями не обращался.

Сейчас икона и монеты изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.5 ст.366 Таможенного кодекса Украины.

Кириос