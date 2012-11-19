В Петербурге при строительстве в метро обнаружен фундамент храма

В центре Санкт-Петербурга при проведении работ обнаружен фундамент храма, снесенного для строительства вестибюля станции метро "Сенная площадь".

Как сообщает «Благовест», фундамент храма Успения Пресвятой Богородицы (Спас на Сенной) был обнаружен при проведении работ у этой станции.

Ранее обсуждалась идея восстановления храма на его историческом месте. На месте собора появилась часовня. В 2011 году начались работы по установлению границ храма.

Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади был построен во второй половине XVIII века. Это был один из самых больших храмов города. В начале 1960-х годов храм был разрушен, а на его месте построен выход из метро.

Благовест.



