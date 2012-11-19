В Киеве пройдет всеукраинская конференция христиан-юристов

24-25 ноября 2012 года, в г. Киев, на базе Киевской православной богословской академии, состоится IIІ Всеукраинская конференция христиан-юристов Украины, ключевой темой конференции будет вопрос: "Роль христиан-юристов в сохранении христианских ценностей в современной Украине".

Об этом порталу НХМ сообщили в оргкомитете конференции.

Среди особых гостей будут: Патриарх Филарет, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, Протоиерей Алексей Петров, руководитель Департамента внешних связей Украинской греко-католической церкви в Украине, Вячеслав Нестерук, Председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Украины, Михаил Паночко, Президент Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской-пятидесятников а также юристов Николя Дюваль (Nicolas Duval), юрист Юридической фирмы NOUAL-HADJAJE-DUVAL, сертифицированный медиатор Центра медиации и арбитража Париже, Франция, Александр Спак (Alexander Spak), Barrister LLB (Hons), LLM (Int BL), Великобритания Судья Джереми Кук (The Hon Mr Justice Cooke), судья Коммерческого суда Англии и Уэльса, Великобритания.

Главной целью конференции является освещение актуальных юридических проблем и поиск путей их решения, совершенствование практических навыков и развитие полезных профессиональных связей христиан-юристов на основе христианских ценностей.

В рамках конференции состоятся встречи с международными юристами, мастер-классы выдающихся профессионалов. Также будут работать дискуссионные группы, презентации начатых и действующих юридических-проектов и ток-шоу, касающиеся острых углов юриспруденции в современных украинских реалиях.

Организаторы конференции: Ассоциация христиан-юристов Украины, Киевская православная богословская академия, Фонд Митрополита Андрея Шептицкого, Ассоциация «Духовное Возрождение», Альянс христиан-профессионалов.

Место проведения: г. Киев, Киевская православная богословская академия, ул. Трехсвятительская 6, Киев, Украина.

Официальное открытие конференции: 24 ноября в 10.00

