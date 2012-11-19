Во Франции протестуют против однополых браков

Более ста тысяч человек по всей Франции приняли участие в массовых демонстрациях против намерений властей легализовать однополые браки, сообщает Euronews. Самые массовые акции протеста прошли в Париже, Лионе, Марселе и Тулузе.

“Мама плюс папа – нет ничего лучше этого для ребенка”, “Да здравствует настоящая семья”! – под такими лозунгами французы вышли на улицы после речи папы римского Бенедикта XVI, в которой он призвал католическую церковь во Франции возвысить голос в защиту семейных ценностей, выступить против “брака для всех”.

“Я думаю, что ребенку нужны отец и мать, ему нужны отцовское и материнское начало, а с этим законом такое будет невозможно”, – говорит одна из участниц манифестации.

7 ноября правительство Франции одобрило проект закона, в соответствии с которым однополые браки будут легализованы, а однополые партнеры получат право усыновлять детей. Предполагается, что законопроект должен пройти слушания в парламенте в январе 2013 года.

Православие.by



