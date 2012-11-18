Студия документального кино УПЦ выпустила новый фильм

Студия документальных фильмов Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви выпустила 1-ю серию цикла фильмов «Монастырская жизнь Закарпатья».

Фильм создан в новом формате – жизнь монастырей показана с разных, несколько даже необычных, сторон.

Зритель узнает, что не одними службами жив монастырь, а есть и скотный двор при обители, пекарня да швейная; увидит, что представляет собой монастырская жизнь в отдаленных уголках «цивилизации» - без дорог и комфортных условий; что самый популярный вид транспорта там велосипед, лошадь или трактор, и многое другое.

Такой формат был выбран не случайно – чтобы показать светской аудитории зрителей, да и не только светской, монастырскую жизнь под другим углом зрения.

Съемочная группа отсняла все 40 православных монастырей УПЦ на Закарпатье. Работа над очередными сериями продолжается.

Автор идеи – иеромонах Пимен (Мацола) – слепой священнослужитель, к слову, и книги пишет («Православні святині Закарпаття»), и фильмы снимает (!). Автор и режиссер киноленты – Елена Каретник, снявшая более 60 документальных фильмов; продюсер – протоиерей Георгий Коваленко, Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

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