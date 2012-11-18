В Ватикане оцифрует старинные музыкальные манускрипты

Ватиканская библиотека продолжит знакомить широкую публику со своим уникальным собранием. На сей раз – с ценными музыкальными манускриптами,

украшенными миниатюрами, выполненными в мастерской композитора, музыканта и каллиграфа Пьера Аламира (1470-1536), сообщило Радио «Ватикан».

Манускрипты Пьера Аламира были хорошо известны не только в Нидерландах, но во всей Западной Европе, ими пользовались многие известные композиторы. Те манускрипты, которые сейчас хранятся в Ватиканской библиотеке, ранее являлись частью коллекций Сикстинской и Юлианский капелл, а также базилики Санта Мария Маджоре.

В ближайшее время манускрипты оцифруют, и они станут доступны исследователям старинной музыки. Эту работу выполнит лаборатория фонда "Аламир" Международного центра по изучению нидерландской музыки при католическом университете в Лёвене (Бельгия).

В период с ноября 2012 г. по апрель 2013 г. по соглашению между Ватиканской библиотекой и фондом "Аламир" будут переведены в цифровой формат около 13,5 тысяч страниц манускриптов. Кроме того, каждая из цифровых репродукций будет иметь аннотацию и комментарий. Познакомиться с музыкальными манускриптами можно будет на сайте Ватикана.

Седмица.Ru

