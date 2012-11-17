В Нидерландах встретили Синтерклааса - Святого Николая

Тысячи голландских семей с детьми заполонили сегодня набережную в гавани Схевенингена - прибрежного района Гааги, куда под звуки оркестра на пароходе прибыл Синтерклаас - Святой Николай или голландский Дед Мороз. Отсюда по традиции начинается его шествие по стране, где он пробудет до 6 декабря, радуя детей подарками и угощением.

Считается, что весь год Синтерклаас живет в Испании, а чуть менее, чем за три недели до своего дня рождения приплывает на пароходе в Голландию. Синтерклааса с белой бородой, в красном одеянии и с золоченым посохом сопровождают помощники - Черные Питы, одетые в костюмы средневековых пажей. Черные они потому, что их лица измазаны сажей, так как по ночам помощники Синтерклааса спускаются по дымоходным трубам в дома для того, чтобы положить подарки в башмачки, заранее приготовленные детьми. Обычно это сладости: специальные маленькие печенья, фигурные медовые пряники, марципановые, шоколадные и миндальные фигурки и буквы, с которых начинаются их имена.

Дети, в свою очередь, оставляют в башмачках хлеб, морковку и яблоки - угощение для белого коня Америго, на котором Синтерклаас путешествует по крышам домов с мешком подарков. По голландскому телевидению каждый день показывают новости о приключениях Синтерклааса и Черных Питов.

Кульминация поистине национального праздника наступает вечером 5 декабря. Накануне своего дня рождения Синтерклаас и его помощники лично приходят в каждый дом, где есть дети, и оставляют на пороге мешок с подарками. Взрослые любят этот праздник ничуть не меньше детей. Они поздравляют друг друга и вручают подарки, причем на покупки к этому празднику, согласно статистике, тратят намного больше, чем на рождественские. Традиционным подарком служат пироги с начинкой из молотого миндаля с сахаром, фигурки из марципана, шоколадки в виде букв и особое традиционное печенье "спекюлаас". Это в буквальном смысле самое "сладкое" время - за 3 недели пребывания Синтерклааса в Голландии ее жители съедают более 10 млн кг сладостей.

5 декабря не является в Нидерландах официальным выходным днем, но уже в 17:00 - на час раньше обычного, все магазины и офисы закрываются, люди спешат по домам. А школы в этот день прекращают работу уже в полдень. На следующий день после праздника Синтерклаас с помощниками исчезают до будущего года.

Попрощавшись с Синтерклаасом или, сокращенно, Синтой, голландцы начинают готовиться к Рождеству и ждать Санту. Жители "страны тюльпанов" уверены, что их Синтерклаас - прародитель американского Санта-Клауса. Выходцы из Нидерландов, осваивавшие в 17 веке Новый Свет, привезли с собой эту традицию. А уже там Синта постепенно превратился в Санту - Санта-Клауса. И позже как символ Рождества вернулся на "историческую родину". Поэтому в Нидерландах фактически два Деда Мороза, только время второго наступает ближе к 25 декабря.

ИТАР-ТАСС.