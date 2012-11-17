Мемориал "Русский некрополь" освящен в Белграде

Глава Сербской православной церкви патриарх Ириней и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион освятили в субботу мемориал "Русский некрополь", расположенный на Новом кладбище в Белграде.

Как сообщает РИА «Новости», мемориал представляет собой несколько участков захоронений русских эмигрантов, а также памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне, и Иверскую часовню. Все эти объекты, заложенные в основном в 1920-х годах, до недавнего времени находились в ветхом состоянии, требуя срочной реставрации.

Как напомнил митрополит Иларион, помимо русских эмигрантов на этом кладбище покоятся русские воины, отдавшие свою жизнь в Первую мировою войну за спасение сербского народа.

Церемония освящения была приурочена к завершению строительства колокольни и восстановления первого участка русского захоронения, где расположена 191 могила.