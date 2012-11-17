В Сумах откроют памятный знак в честь Ярослава Мудрого

В городе Сумы будет открыт памятный знак в честь Ярослава Мудрого.

По информации пресс-службы прокуратуры Сумской области, именно это ведомство стало инициатором установления памятного знака .

«В соответствии с традицией, святой благоверный князь Ярослав Мудрый считается небесным покровителем государственных мужей, юристов, судей, прокуроров, библиотекарей, научных работников, учителей и студентов. Поэтому не случайно Национальная юридическая академия в Харькове, выпускниками которой является подавляющее большинство юристов нашей области и прокуроров, в частности, носит имя этого святого. Именно он призывает всех служителей Фемиды верой и правдой утверждать в нашем государстве верховенство Права и Закона, надежно стоять на страже прав и свобод человека и интересов государства», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, открытие памятного знака запланировано на 1 декабря - День прокуратуры Украины.