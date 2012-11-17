В Киево-Печерском заповеднике разрабатывают План управления

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике ведутся работы над разработкой Плана управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: Собор Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями, Киево-Печерская лавра» и Планом организации территории Заповедника.

Для разработки Плана управления объектом или менеджмент-плана создана рабочая группа под руководством Генерального директора Заповедника Любомира Михайлины.

«В своей работе над структурой Плана управления мы опирались, в первую очередь, на мировой опыт. Так, мы сотрудничаем с нашими коллегами из соответствующих европейских структур, в частности, из Национального института наследия Республики Польша. Польские коллеги предоставили нам методическую помощь - практическое пособие по созданию документов такого типа, - рассказал Главный архитектор заповедника Александр Романченко. - Менеджмент-план будет общим для Заповедника и Софии как единого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас мы постоянно общаемся с коллегами из Софии по этому поводу».

По словам господина Романченко, менеджмент-план включает в себя мероприятия по охране, изучению и популяризации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, международной, финансовой деятельности.

Кроме того, на сегодняшний день в Киево-Печерском заповеднике в стадии разработки находится План организации территории. Необходимость его создания обусловлена как повседневной практической деятельностью заповедника, так и требованиями национального законодательства и международных памятникоохранных актов, поскольку он является основой для Плана управления объектом всемирного наследия.

РИСУ