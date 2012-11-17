Австралиец ограбил более 30 католических церквей в пригородах Мельбурна, сообщает Katolik.ru.

На суде выяснилось, что "затаенная злоба и гнев" этого человека против Католической Церкви впервые обнаружили себя 20 лет назад в Южной Австралии, когда он был осужден по обвинению в "святотатстве".

Мужчина, чье имя не называется, признан виновным в 59 инцидентах кражи со взломом при отягчающих обстоятельствах, грабежа и воровства в более чем 30 церквях и приходских домах, школах и домах священника.

Он рассказал полиции, что его преступления являлись "расплатой за растление, совершенное по отношении к нему в детстве священником", и передал полиции телефонную книгу, в которой отмечены церкви, где были совершены ограбления.