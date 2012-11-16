Совет Церквей призывает быть ответственными на дорогах

Представители церквей и религиозных организаций снова обращают внимание общества и органов власти на вопиющую проблему смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Об этом шла речь во время встречи Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и руководства Ассоциации безопасности дорожного движения, которая состоялось в Киеве 15 ноября 2012 года при участии Председателя ВСЦиРО архиепископа Григориса Буниатяна, сообщает Институт религиозной свободы.

Мероприятие состоялось в рамках Недели безопасности дорожного движения, которая в этом году проходит с 12 по 18 ноября.

Председатель Ассоциации Михаил Берлин отметил исключительную важность роли церквей и религиозных организаций в воспитании у людей ответственного поведения на дорогах.

Епископ УАПЦ Владимир (Черпак) подчеркнул, что для верующих людей и церковных служителей жизнь каждого человека является наивысшей ценностью, ведь Бог дал жизнь, и никто не вправе её отнимать. Он отметил, что в этом контексте важно не только поощрять ответственное поведение участников дорожного движения, но также решить проблему качества дорожного покрытия, наличия надлежащих указателей, разметки и освещения на дорогах, за что несут ответственность органы власти и местные общины.

Именно на этих аспектах был сделан акцент в последнем Обращении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о безопасности дорожного движения в Украине.

Митрофорный протоиерей УГКЦ Олекса Петрив отметил важность донесения призывов общественных активистов и религиозного сообщества о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения до широкого круга наших сограждан. В частности, он предложил рассмотреть возможность изготовления и распространения социальной рекламы на данную тематику.

Участники встречи договорились продолжать сотрудничество с целью предотвращения тысяч смертей и увечий, которые имеют место на сегодняшний день из-за беспечности пешеходов на дорогах, пренебрежения водителями элементарной культуры дорожного движения, низкого качества дорожной инфраструктуры. Со своей стороны иерархи Церквей и религиозных организаций кроме молитв намерены усилить воспитательную работу среди верующих.

Как известно, 18 ноября – всемирный День памяти жертв ДТП.

