В греческом поселке мусульмане сожгли кресты и иконы

В греческом курортном поселке Като-Ахайа, расположенном в 22 км от города Патры, иммигранты-мусульмане сожгли кресты и иконы, сообщает Ромфея.

Жители поселка Като-Ахайа были потрясены, когда они узнали, что проживающие здесь мусульмане сожгли два креста и некоторую мебель, находившиеся в доме, пострадавшем от землетрясения.

Дом находится рядом с церковью Святого Иоанна и часовней. По свидетельству местных жителей, мусульмане взяли иконы из часовни.

Была вызвана полиция, и некоторые из вандалов были задержаны.

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