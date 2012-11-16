В греческом поселке мусульмане сожгли кресты и иконы
12:57, 16 ноября 2012Общество
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Вандалов задержала полиция
В греческом курортном поселке Като-Ахайа, расположенном в 22 км от города Патры, иммигранты-мусульмане сожгли кресты и иконы, сообщает Ромфея.
Жители поселка Като-Ахайа были потрясены, когда они узнали, что проживающие здесь мусульмане сожгли два креста и некоторую мебель, находившиеся в доме, пострадавшем от землетрясения.
Дом находится рядом с церковью Святого Иоанна и часовней. По свидетельству местных жителей, мусульмане взяли иконы из часовни.
Была вызвана полиция, и некоторые из вандалов были задержаны.
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