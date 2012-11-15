"Мистецький арсенал" просит благословения перезахоронить останки

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" обратился к Предстоятелю УПЦ за благословением на осуществление перезахоронения на территории Флоровского женского монастыря.

Об этом, как сообщает Официальный сайт УПЦ, говорится в письме руководства учреждения к Предстоятелю УПЦ митрополиту Владимиру.

В письме отмечается, что согласно архивным источникам, в XV-XVI вв. на месте нынешнего Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал" располагался Печерский Вознесенский монастырь, который в то время был структурным подразделением Киево-Печерской лавры.

В 2012 году исполняется 300 лет со времени переселения монахинь Печерского Вознесенского женского монастыря в Флоровскую обитель. «Женский Вознесенский монастырь возле Киево-Печерской лавры успел заявить о себе монастырским золотошвейным искусством своих насельниц, их образованностью, устройством при обители школы для православных девушек и наконец тем, что Вознесенской игуменьей долгое время была Мария Магдалина Мазепина (1688-1707) - мать гетмана Ивана Мазепы», - говорится в письме.

Также рассказывается, что в течение 2005-2008 годов на территории «Мистецького арсенала» архитектурно-археологической экспедицией Института археологии НАН Украины выполнялись стационарные археологические исследования, в результате которых было зафиксировано большое количество объектов религиозного и торгово-хозяйственного назначения, собрана уникальная коллекция археологических материалов того времени и выявлено 350 захоронений Вознесенского монастырского некрополя XVII-XVIII вв.

«О музеефикации полученной археологической коллекции уже принято решение. В структуре «Мистецького арсенала» создан музей, направленный на изучение, хранение и экспонирование уникального собрания предметов материальной культуры украинского монастыря XVII-XVIII вв.», - говорится в письме и отмечается, что «до сих пор остается открытым болезненный вопрос, связанный с определенными моральными обязательствами. Речь идет о перезахоронении всех человеческих останков, собранных в процессе раскопок Вознесенского некрополя ».

В учреждении считают целесообразным перезахоронить останки усопших и построить памятный крест на территории Флоровского женского монастыря как правоприемника Вознесенского женского монастыря.

Поэтому руководство «Мистецького арсеналу» обращается к Митрополиту Владимиру с просьбой благословения на перезахоронение останков на территории Флоровского женского монастыря.