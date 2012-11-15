В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль христианского кино

I Международный фестиваль христианского кино "Невский благовест" пройдет с 19 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

«Невский благовест» объединяет в творческом диалоге пять христианских конфессий: Русскую Православную Церковь, Армянскую Апостольскую, Римско-Католическую, Евангелическо-Лютеранскую и Евангелическо-Лютеранскую Церковь Ингрии на общей для всех почве искусства кино.

В течение недели петербуржцы смогут увидеть кинопоказы в разных районах города: в духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры, в Государственном музее истории религии и в лютеранском соборе святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова.

В кинопрограмму отобрано более 50 фильмов из 15 стран. На фестивале нет конкурсного показа. Также фестиваль не ставит перед собой разрешение догматических вопросов. Все фильмы посвящены нравственным ценностям, духовным поискам, проблемам веры и любви во всех их проявлениях.

Торжественное открытие фестиваля и концерт хоровой музыки состоится в концертном зале «Смольный собор» 19 ноября.

20 ноября пройдет ставший уже традиционным вечер документального кино Сербии.

В рамках фестиваля «Невский благовест» будут действовать 11 художественных выставок, в том числе фотографии, живописи и скульптуры.

Отдельно стоит упомянуть «Дни конфессий». Это экскурсии, рассказывающие о малоизвестных исторических фактах и современной жизни христианских общин в Санкт-Петербурге.

Фестивальная неделя будет проходить под знаком 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В программу включены несколько фильмов о современной жизни монастырей, а в концертно-выставочном зале «Смольный собор» будет работать выставка, посвященная истории Александро-Невской лавры.

Bogoslov.ru