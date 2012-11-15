Епархиальный музей баварского Фрайзинга предлагает виртуальный тур

Крупнейший в Германии и мире Епархиальный музей христианского искусства католического архиепископства Мюнхена и Фрайзинга, основанный в 1857 г. в баварском Фрайзинге, располагает ныне 20 тыс. различных экспонатов .

По инициативе директора музея Кристофа Кюрцедера недавно разработан новый сайт музея, который предлагает совершить виртуальный тур по его залам и познакомиться с его богатой коллекцией.

В собрании музея — иконы, картины и скульптуры, монеты и медали, облачения, Рождественские ясли, предметы религиозного народного искусства и др.

В музее площадью 4.800 m² представлены полотна таких знаменитых художников как Лукас Кранах, Джованни Доменико Тьеполо и др. Музей ежегодно посещают около 30 тыс. человек.

Особой достопримечательностью Музея являются его византийская икона Божией Матери «Агиосоритисса» или «Lukasbild», экспонируемая в специальном затемненном зале.

Автором иконы долгие годы считали св. апостола Луку. Однако в реальности икона написана в XII в. Некогда она находилась в часовне «Агиа Сорос» при Халкопратийском храме Богородицы в Константинополе, где хранились ковчег с поясом Божией Матери и другие святыни, привезенные в V в. из Иерусалима.

Лик Божией Матери, как считают, был обновлен в XIII в. В 1235 г. для иконы был изготовлен серебряный с позолотой оклад и рама, медальоны которой изображают лики свв. апостолов Петра и Павла, свв. Георгия, Димитрия, Космы и Дамиана, Пантелеимона и др.

В 1440 г. икона Божией Матери «Агиосоритисса» появилась во Фрайзинге. Ее в качестве подарка получил баварский епископ Никодемус от своей сестры – английской графини. Известно также, что после пребывания иконы в Константинополе первым ее обладателем был находившийся с 1399 по 1402 г. в Италии византийский император Мануил II (1391–1425). Он подарил икону герцогу Миланскому Джан-Галлеаццо Висконти, от которого она перешла к графине Кентской.

При Фрайзингском епископе Вайте Адаме (1629) мюнхенский мастер Готтфрид Ланг изготовил для иконы специальный серебряный алтарь в стиле барокко (высота 145 см), а фрайзингский мастер Филипп Дирр оформил специальную нишу, в которой два ангела держат в руках алтарь с иконой.

Примечательно, что служители церковного музея не взимают входную плату с тех православных паломников, кто приходит не просто в качестве рядовых его посетителей, а с единственной целью –помолиться или прочитать акафист Божией Матери перед византийской иконой «Агиосоритисса».

В двух помещениях музея также разместилась постоянно действующая выставка русских и греческих икон XV–XIX вв. «Окно в небо». Среди ее 57 экспонатов – списки Петровской иконы Божией Матери (Москва, 1500), Смоленской иконы Божией Матери (XVII в.); образ св. великомученика Георгия Победоносца (Новгород, 1500), а также 19 русских икон писанных эмалью на металле (XIX в.). Здесь можно видеть деревянные и бронзовые кресты XVI–XIX вв., епископский посох высотою более 2 м. (XVIII в.), церковные сосуды и др.

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