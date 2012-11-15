Гражданин вез в Польшу подсвечники и иконы

Украинские пограничники задержали гражданина, который вез в Польшу подсвечники и иконы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Нашего соотечественника задержали вчера в пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе. Житель Львовской области в салоне и багажнике своего автомобиля перевозил старинную книгу 1899 г.в., 4 подсвечники, 86 почтовых марок, 4 иконы и часы.

Указанные предметы в установленном порядке изъяты и переданы сотрудникам таможни. Историческая и культурная ценность конфиската будет определена после проведения экспертной оценки.