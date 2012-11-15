В Глухове пройдет фестиваль духовной музыки

В городе Глухов Сумской области в пятницу, 16 ноября пройдет международный фестиваль духовной музыки «Глинские колокола».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Как отметил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Игорь Яговдик, фестиваль духовой музыки «Глинские колокола» - это «яркое событие, которое объединяет культурных деятелей для обмена опытом и творческого общения». По его информации, свое участие в конкурсе подтвердили уже 13 коллективов.

Заместитель губернатора рассказал, что перед ценителями духовной музыки выступят хор Киевской духовной семинарии, женский вокальный ансамбль «Тайстра», академические хоровые коллективы Сумского государственного педагогического университета им. Макаренко, Сумского высшего училища культуры и искусств им. Бортнянского, Путивльского районного дома культуры, ансамбль духовой музыки «Сестры Свято-Молчанского женского монастыря города Путивль», Лебединского педагогического училища им. Макаренко, а также коллективы из Луцка и города Курск Российской Федерации.

По словам И.Яговдика, фестиваль «Глинские колокола» станет «ярким музыкальным праздником», который привлечет довольно широкий круг исполнителей и ценителей духовной музыки к сохранению и популяризации культурных ценностей.