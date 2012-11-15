Израильские археологи раскопали остатки святилища в древнем городе Тель-Бет-Шемеш, разрушенного в ходе войны филистимлян и израильтян в XI в. до н. е. Это открытие проливает новый свет на известные события, описанные в Библии, сообщает Кириос.

Войны между филистимлянами и ветхозаветным народом достаточно подробно описаны в Библии. Однако археологи смогли дополнить наши представления о долговременном конфликте, показав, что филистимляне не только боролись с древними израильтянами, но и оскверняли святые места своих противников, превращая их в загоны для скота.

Об этом, в частности, свидетельствуют руины святилища в городе Тель-Бет-Шемеш, который в XI-XII вв. до н. е. оказался в центре военных действий, и периодически переходил из рук в руки. В пользу того, что археологи обнаружили именно культовое сооружение древнего народа Божьего, говорят найденные в нем плоские камни, которые служили жертвенниками, и осколки кубков и чаш, которые обычно не использовались в повседневной жизни.

«Мы считаем, что потомки тех, кто построил это святилище, вернулись, чтобы восстановить его», - пояснил доктор Ледерман, руководитель раскопок. В подтверждение этого свидетельствуют, например, остатки округлых глиняных печей, найденных в верхних слоях. В таких печах жители Тель-Бет-Шемеша готовили ритуальные трапезы. Это доказывает, что древние израильтяне продолжали почитать то место, где располагалось святилище.

