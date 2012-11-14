Сын убил палкой мать, изгоняя из нее бесов

В российском Иваново сын убил свою мать, поняв, что в нее вселился бес. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Так, в ночь на 10 ноября 25-летний мужчина решил изгнать потустороннюю сущность, начав избивать женщину палкой и другими предметами, которые попались ему под руку. Увидев, что мать мертва, преступник прочитал молитву, положил на тело погибшей псалтырь и покинул квартиру.

После этого собаки, которых содержали мать и сын, частично съели тело. Сейчас преступник задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ТСН