РПЦ поддержала введение молитвенных комнат в школах

РПЦ поддержала законопроект, который позволяет создавать в школах молитвенные комнаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической службы Московской патриархии инокиню Ксению (Чернегу).

Создание молитвенных комнат, по словам Чернеги, не нарушает принципа светского характера образования в государственных учреждениях.

Авторство инициативы принадлежит Министерству образования и науки. Согласно поправкам в законы "Об образовании" и "О свободе совести и религиозных объединениях", администрация школ сможет выделять специальные помещения для молитв. Для этого будет достаточно соответствующей просьбы со стороны учащихся и их родителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов усомнился в необходимости создания помещений для молитв. "Я хотел бы подчеркнуть, что Россия - светское государство, многоконфессиональная страна. К таким инициативам нужно относиться внимательно и осторожно", - заявил он радиостанции "Русская служба новостей". По его словам, прежде, чем обсуждать такие инициативы на уровне исполнительной власти, необходимо выяснить мнение представителей других конфессий и понять, действительно ли существует потребность в таких комнатах.

Что касается других конфессий, то в Духовном управлении мусульман Европейской части России назвали эту инициативу излишней. "Светская, общеобразовательная школа должна быть вне религии. Для этого существуют воскресные школы, где учащиеся дети, исповедующие ту или иную религию, могли бы практиковать те убеждения, которые для них являются близкими и родными", - заявил РИА Новости заместитель председателя управления Фарид Асадуллин.

В Федерации еврейских общин России сравнили введение молитвенных комнат с преподаванием основ религиозных культур. По словам представителя федерации Бориса Горина, из-за низкого качества подобные инициативы могут спровоцировать у детей ксенофобию и вызвать отвращение к религиозным организациям.