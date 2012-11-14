Гребенщиков исповедуется у духовника и причащается

Известный миссионер игумен Сергий (Рыбко) заявил, что общественная критика музыканта Бориса Гребенщикова имеет поверхностный характер.

«Борис Гребенщиков для многих – противоречивая фигура, — то его в буддизме обвиняют, то в индуизме, то в нью-эйдже. Это несправедливое развешивание ярлыков. Я Бориса знаю лично. Он хороший русский поэт, интеллигентный, образованный, вызывающий уважение. Может быть, он идет к Православию извилистыми путями – прямыми путями к Богу вряд ли кто-то пришел», — сказал отец Сергий в интервью корреспонденту Правмира.

Священнослужитель считает, что чем более извилист путь к Богу, тем крепче вера.

«Человек, который выстрадал все это, сумеет привести к Богу людей и рассказать им о Боге так, как никто другой», — подчеркнул игумен.

По словам отца Сергия, Борис Гребенщиков — православный христианин, а его увлечение Востоком — «вчерашний день». Игумен утверждает, что музыкант никогда ничего не практиковал из языческих культов. Он также напомнил, что недавно Гребенщиков посетил Афон, общался там со старцем Ефремом.

«Я его спросил, можно ли сравнить старца Ефрема с восточными гуру, на что он мне ответил, что никакого сравнения – в отце Ефреме видна подлинная духовность, его уважает братия, он воспитал плеяду истинных монахов», — рассказал священник.

Отец Сергий (Рыбко) рассказал о письме Бориса Гребенщикова, в котором тот отзывается о Церкви с большим уважением.

«В отличие от многих наших интеллигентов, он никогда не хулил ни Церковь, ни Патриарха. Борис понимает, что Церковь – это люди: сложные, простые, ищущие, интересующиеся – разные», — подчеркнул игумен.

«Он причащается, исповедуется, у него есть духовник – достаточно ревностный батюшка. Борис посещает храм, ездит по монастырям. А сколько людей через свою музыку он к Богу привел – чуть не больше, чем рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Ведь такая рок-опера была одна, а творчество Гребенщикова очень многообразно. Нападки на него поверхностны, просто люди не могут вместить его личность – ведь всегда проще судить, чем понять», — заключил он.

"Православие и мир"