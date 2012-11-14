Зачем человеку Бог после смерти, если не нужен был при жизни?

Миссионерско-апологетический проект "К Истине"

Как-то давно моя дальняя родственница спросила меня, когда мы шли по кладбищу: "Мой отец в Бога не верил, был атеистом, в церковь не ходил… Однако был очень добрым человеком и всем помогал, готов был снять с себя последнюю рубаху. Где он сейчас? В аду?"

Я ответил утвердительно, ссылаясь на Писание. Это о необходимости для спасения веры в Иисуса Христа как Сына Божия:

"Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия" (Ин.3:18).

"Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем" (Ин. 3:35-36)

"И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мк. 16:15-16)

Это о необходимости участия в Таинствах:

"Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин.3:5).

"Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1Ин.1:9).

"Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни" (Ин.6:53).

Что можно возразить слову Божьему? И все же у меня осталось ощущение недосказанности, ибо я чувствовал ее некое возмущение такой несправедливостью - отец-то был добрым человеком и все помогал. За что в ад? Почему Бог не может простить его? И ввести в Царствие Небесное…

Только спустя несколько лет "завершающий" и убедительный ответ пришел ко мне. Он краток и прост, и даже не требует дословного знания цитат (хотя это нам все же нужно знать, как дважды два - четыре).

Зачем человеку Бог после смерти, если Бог ему не нужен был при жизни? Зачем человеку Царствие Небесное после смерти, если оно ему не было нужно при жизни, и он его не искал и не приобретал?

Бог даровал нам великий дар - свободу, и Он ее никогда не нарушает.

"Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Откр.3:20).

Читаете? "…если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему".

Бог не нужен был при жизни? После смерти ты будешь там, где Его и нет, нет Его видимой и ощутимой благодати, Его света.… Это и есть ад - место, где видимого и ощутимого присутствия Бога сейчас нет. Это место тьмы, где падшая душа может укрыться от обжигающего для нее Божественного света:

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны (Ин. 3:16-21)

В книге Откровение, есть такие слова:

"И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Откр. 20:14-15)

сцены Страшного суда и участи грешников (фрагмент росписи Кафедрального Богоявленского собора г. Томска): "неверных... и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая" (Откр.21:8)

Роспись Богоявленского кафедрального г. Томска. По левую сторону от Христа изображены грешники, осужденные в вечную муку за свои беззакония: ангелы прогоняют их от лица Божия в текущую огненную реку. В тартаре, самом мрачном месте ада, изображен сатана, держащий на руках душу предателя Иуды. Поскольку на суд Божий должны будут предстать не только дожившие до того дня люди, но все народы, обитавшие на земле от сотворения первой четы, слева композиции изображены в виде девушек Земля и Море, отдающие в гробе и кораблике тех, тела кого они содержали в своих недрах до дня Второго пришествия Христова. Самый низ левой части композиции воспроизводит символы посмертных адских страданий душ нечестивых людей.

Можно преположить, что после Страшного Суда весь мир преобразится и "наполнится" Богом, и ад, до сего времени находящийся во тьме, наполнится светом Бога, который для неверующих, язычников, идолопоклонников, лжеверющих (сектантов и пр.) и грешников превратится в мучительный огонь:

"Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня" (1 Кор.3:12-15)

Это представить не сложно. Просидите в кромешной тьме хотя бы сутки, и потом выйдите на свет - глаза пронзит боль, вы прикроете их руками, и долго не сможете их открыть. А если просидеть месяц, год, 100 лет во тьме?

Хотите увидеть Бога после смерти и войти в Царствие Небесное?

Ищите Бога при жизни, жаждите Его при жизни, обретайте Царствие Небесное при жизни - и все это получите после смерти…

Только не промахнитесь путем:

"Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Ин.14:6)

Читаете? Без Христа и Его истинной Церкви вы до Бога-Отца не доберетесь.

Максим Степаненко, руководитель

Миссионерского отдела Томской епархии

Русской Православной Церкви