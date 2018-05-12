Горненский женский монастырь на Святой Земле: история обители

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вчера совершил великое освящение храма Всех святых, в земле Российской просиявших, который строился более 100 лет в Горненском женском монастыре в пригороде Иерусалима.

Храм Всех святых был заложен в 1911 году. Но в 1914-м строительство было прервано и возобновилось только в 2003 году.

Как сообщал «УНИАН-Религии», патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этой неделе находится в пятидневном паломничестве на Святой Земле.

Нет другого места на планете, настолько привлекательного для многочисленных паломников и путешественников, как Святая Земля. Она является священной для верующих трех мировых религий. Иудеи, мусульмане и христиане всех конфессий спешат сюда в поисках благодати.

Первые паломники в Святую Землю доставались пешком. Но даже преодолев трудный и долгий путь, они не решались войти в Иерусалим. Кланялись Гробу Господнему издалека и, помолившись, возвращались домой. Их так и называли - поклонниками, или - паломниками. В память о посещении Земли Святой, пилигримы брали домой пальмовые ветви.

Шло время, паломники стали совершать паломничество на кораблях. Желающих посетить святые места становилось все больше и в середине XIX века возникла необходимость создать миссию, которая бы занималась российскими паломниками, давала бы им убежище, политическую защиту, возможность молиться на родном языке. В феврале 1847-го года император Николай Первый утвердил решение о создании в Иерусалиме Русской Духовной Миссии.

Ее начальник - Архимандрит Антонин Капустин - приобрел для Миссии несколько земельных участков в Палестине, где в свое время разворачивались события, о которых повествуют Старый и Новый Завет.

Среди них - храм святой мироносицы Марии в Магдале, обитель - в Хевроне, там где растет знаменитый дуб, под которым праотец Авраам встретил Святую Троицу, Горненский монастырь на окраине Иерусалима, и еще много святых мест.

Меж иудейских гор, в уютном уголке лежит поселок Эйн-Карем, что с арабского - «источник в винограднике». Этот источник был и тогда, когда сюда пришла Пречистая Дева Мария навестить свою тетю Елисавету.

(Лук. 1: 39-45). «... Когда Елисавета услышала приветствие Марии, затрепетал Ребенок в утробе Ее и Елисавета исполнилась Святаго Духа. И воскликнула громким голосом и прорекла: «Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего».

Три месяца жила Богородица в семье праведных Елисаветы и Захария. Набирала воду из источника и наслаждалась покоем этой уютной местности. Здесь, в евангельском «городе земле» праведных Захария и Елисаветы родился сын - великий пророк и Предтеча Господень - Иоанн.

Века спустя на месте, где разворачивались евангельские события, выросла плантация оливковых деревьев. В 1871 году этот кусок Земли Святой для Русской Духовной Миссии приобрел архимандрит Антонин Капустин и учредил здесь женский монастырь.

Первая церковь обители была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1914 году во время Первой мировой войны от эпидемии чумы в обители умерло восемь сестер. Тогда насельницы монастыря начали читать Акафист Казанской Божией Матери. Прочитали 12 раз и - эпидемия прекратилась.

Этот благочестивый обычай читать акафист 12 раз в праздник Казанской Богородицы сохранился и поныне. В 1987 году освятили пещерный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Он граничит с францисканским монастырем Магнификат, которому принадлежит большая часть природной пещеры, где находился дом праведных Захария и Елисаветы. Справа от входа в Казанский Храм - камень, стоя на котором, по преданию, проповедовал Иоанн Креститель.

В 1911 году в обители начали возводить соборный храм. Но с началом Первой Мировой строительство прекратили. И Храм Всех Святых, которые просияли в земле русской восстановили - лишь почти через 100 лет. 12 ноября 2012 Патриарх Московской и Всея Руси Кирилл совершил великое освящение Храма и отслужил божественную литургию.

В 1991 году игуменьей Горненского монастыря была назначена насельница Пюхтицкой обители - монахиня Георгия (Щукина). За 20 лет ее игуменства достроили главный собор обители, упорядочили монастырский архив и библиографическое наследие архимандрита Антонина Капустина, отрыли мемориальную аллею в честь основателя монастыря. Также - возвели гостиницу для паломников и создали все необходимые условия для того, чтобы уставшие паломники смогли здесь найти вожделенный отдых и покой.

Кроме общепринятых праздников церковного года, Горненская обитель имеет свой особый праздник - Целование. В память о том, как Пречистая Дева Мария пришла сюда, в город Иудин и Елисавета приветствовала Богородицу поцелуем. И от этого приветствия «взыграся» будущий Пророк во чреве. Праздник основан в 1883 году и отмечается на шестой день после Благовещения Пресвятой Богородицы.

Могилы монахинь Варвары та Вероники, которые погибли мученической смертью

По традиции накануне праздника из Троицкого собора в Иерусалиме выносят чудотворную икону «Благовещение» и торжественно несут в Горненскую обители. Икона три месяца стоит на игуменском месте, как Властелина монастыря, а затем Ее торжественно возвращают в Троицкий собор в Иерусалиме.

В Горненской обители живут 60 сестер со всего бывшего СССР. Они несут послушание в храмах Русской Миссии и в Хевроне, и в Галилее. В Горненской обители встречают многочисленных паломников, занимаются рукоделием, ухаживают за прекрасным садом. Собирают осенью урожай оливок, весной - выращивают диковинные цветы. Только здесь, на Святой Земле растут крошечные красные маки или - черные бархатные каллы. Они цветут раз в год в Великий пост.

Так уютно не всегда было в этой обители. 19 мая 1983-го года оккультисты ворвались в обитель и убили двух монахинь - мать и дочь - Варвару и Веронику. Ежедневно сестры обители молятся за новомучениць, и за весь мир. Теперь молитвы возносятся и в стенах новоосвящённого собора.

Надежда Стешенко-Григорьева - для «УНИАН-Религии»