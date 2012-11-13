Латвия выделит 360 тыс долл на укрепление башни Домского собора

Правительство Латвии на заседании во вторник приняло решение выделить 180 тысяч латов (360 тысяч долларов) на укрепление башни Домского собора в Риге, cообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Состояние башни Домского собора, который Всемирный фонд памятников в 2006 году внес в список 100 находящихся под угрозой разрушения памятников, оценивается как критическое. На реконструкцию и реставрацию собора, которая ведется с 2010 года, уже выделено в общей сложности 4 миллиона латов (8 миллионов долларов).

Как сообщила на заседании правительства министр культуры Жанета Яуземе-Гренде, башня собора, фундамент которой заложен еще в XIII веке, отклонилась от абсолютной вертикали примерно на 34 сантиметра. Это создает дополнительную нагрузку на каркас деревянной конструкции башни и может привести к ее обрушению.

Рижский Домский собор - один из крупнейших и старейших соборов в странах Балтии. Считается, что первый камень в его основание был заложен 25 июля 1211 года. Ежегодно Домский собор посещает около 300 тысяч туристов.