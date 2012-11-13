Латвия выделит 360 тыс долл на укрепление башни Домского собора
Решение правительства
Правительство Латвии на заседании во вторник приняло решение выделить 180 тысяч латов (360 тысяч долларов) на укрепление башни Домского собора в Риге, cообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Состояние башни Домского собора, который Всемирный фонд памятников в 2006 году внес в список 100 находящихся под угрозой разрушения памятников, оценивается как критическое. На реконструкцию и реставрацию собора, которая ведется с 2010 года, уже выделено в общей сложности 4 миллиона латов (8 миллионов долларов).
Как сообщила на заседании правительства министр культуры Жанета Яуземе-Гренде, башня собора, фундамент которой заложен еще в XIII веке, отклонилась от абсолютной вертикали примерно на 34 сантиметра. Это создает дополнительную нагрузку на каркас деревянной конструкции башни и может привести к ее обрушению.
Рижский Домский собор - один из крупнейших и старейших соборов в странах Балтии. Считается, что первый камень в его основание был заложен 25 июля 1211 года. Ежегодно Домский собор посещает около 300 тысяч туристов.