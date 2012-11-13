Колокола Нотр-Дам-де-Пари сдадут на металлолом
14:37, 13 ноября 2012Общество
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Из-за «ужасного звучания»
Знаменитые колокола парижского собора Нотр-Дам «Анжелика-Франсуаза», «Антуанетта-Шарлотта», «Гиацинт-Жанна» и «Дениз-Давид» сдадут на металлолом, пишет The Guardian.
Колокола, носящие имена святых, было решено заменить на новые к 850-летнему юбилею Нотр-Дама.
В качестве главных причин, по которым французские власти хотят избавиться от старых колоколов, называют их «ужасное звучание и внешний вид».
Между тем, настоятель собора и инициатор проекта Патрис Жакен заявил, что такие меры помогут вернуть Нотр-Даму «его прежний голос».
Между тем, десятки членов культурных ассоциаций Франции и из-за рубежа намерены остановить замену знаменитых колоколов.
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