Колокола Нотр-Дам-де-Пари сдадут на металлолом

Знаменитые колокола парижского собора Нотр-Дам «Анжелика-Франсуаза», «Антуанетта-Шарлотта», «Гиацинт-Жанна» и «Дениз-Давид» сдадут на металлолом, пишет The Guardian.

Колокола, носящие имена святых, было решено заменить на новые к 850-летнему юбилею Нотр-Дама.

В качестве главных причин, по которым французские власти хотят избавиться от старых колоколов, называют их «ужасное звучание и внешний вид».

Между тем, настоятель собора и инициатор проекта Патрис Жакен заявил, что такие меры помогут вернуть Нотр-Даму «его прежний голос».

Между тем, десятки членов культурных ассоциаций Франции и из-за рубежа намерены остановить замену знаменитых колоколов.

«Газета.Ru»