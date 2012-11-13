Старокиевская гора находится в критическом состоянии, поэтому не выдержит строительства и сползет вниз вместе с Национальным музеем истории Украины и фундаментом Десятинной церкви.

Об этом председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александру Бригинцу сообщили в Министерстве культуры в ответ на его депутатский запрос, в котором говорилось о недопущении строительства на фундаменте Десятинной церкви.

Как сообщает пресс-служба А.Бригинца, в ответе Министерства культуры говорится, что, "по предварительным инженерно-геологическими и геофизическими изысканиями, техническое состояние северо-восточной территории Старокиевской горы критическое ". "На ней обнаружено оползнеопасные процессы, а это ставит под сомнение целесообразность возведения новых зданий на территории усадьбы Национального музея истории Украины".

В Министерстве культуры заявили также, что воссоздание Десятинной церкви невозможно из-за того, что состояние остатков храма позволяет лишь в общих чертах понять планировочную структуру памятника и точно не известно функциональное назначение отдельных компатриментов храма.