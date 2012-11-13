В Китае напечатано более 100 миллионов Библий

Единственная печатная компания, уполномоченная печатать Библии в Китае, объявила на днях, что в стране напечатано более ста миллионов священной книги христиан, сообщает Christian Telegraph.

Кви Жонгуй, глава совета компании Amity Printing Co. Ltd., сказал, что 100 миллионный экземпляр был напечатан в июле, передает Xinhuanet. Его компания напечатала 60 миллионов Библий (в том числе отдельные издания на языке национальных меньшинств) и 40 миллионов экземпляров на более 90 языках для 70 различных стран и регионов мира.

Amity Printing печатает Библии с 1988 года, когда компания начала действовать как совместное предприятие Объединенных Библейских Обществ (UBS) и Amity Foundation.

Майкл Перейу, генеральный секретарь UBS, сказал: «В сегодняшнем быстро развивающемся цифровом мире многие все еще томятся без родственного и духовного общения. Бедные христиане в сельской местности Китая все еще ждут свои первые Библии. И я надеюсь, что эти долгосрочные отношения UBS будут продолжать открывать возможности для изменения жизни китайского народа».

Сегодня в Китае более 16 млн христиан, сообщает Xinhuanet, а также 1800 семинаристов в 18 библейских школах. Там также 55 тысяч церквей и мест собраний, сто тысяч добровольцев и 36 тысяч миссионеров.

В 2010 году Библейское Общество Британии сообщило, что рост церкви в Китае слишком быстрый для издателей Библии, чтобы поспевать за ним. Христиане, живущие в сельских районах, или те, кто не принадлежат к церквям, часто не имеют своей Библии. Не всем книжным магазинам в Китае разрешено продавать Писания, есть только 70 торговых точек, где их можно реализовывать.

Церковь в Китае сталкивается со многими проблемами. Даже если там 70 миллионов верующих, христиане составляют всего чуть более 5% населения страны.

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