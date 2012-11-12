В Полтавской области горел храм
12:39, 12 ноября 2012Общество
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Поврежден алтарь
В Полтавской области произошел пожар в помещении храма Иоанна Богослова в г. Лохвице. На место происшествия сразу были направлены дежурные отделения государственной пожарно-спасательной части № 26.
Как выяснилось, горел алтарь церкви и огонь распространялся по перекрытиям. В связи с сильным задымлением спасатели работали в апаратах для защиты органов дыхания.
Огнем уничтожено деревянные перекрытия церкви, пластиковую обшивку, 5 икон и церковную утварь.
Убытки и причина возгорания - устанавливаются.
Благодаря своевременному сообщению и оперативности работников МЧС церковь спасена.
ТУ МЧС в Полтавской области
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