Двое детей воровали из церкви деньги и покупали сладости
Во Львовской области
Двое детей во Львовской области трижды ограбили Храм, покупая на ворованные деньги разные угощения. Об этом сообщает Телеграф.
Несовершеннолетние забирали пожертвования на храм местной общины церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Страдч Яворивского района на Львовщине. Пожертвования на церковь дети обменивали на разные конфеты и мороженое. Но после третьего воровства детей задержала участковый инспектор милиции Елена Десятник.
Как сообщили в МВД, детям без проблем удавалось трижды ограбить Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Страдч Львовской области. Таким образом, они вынесли не одну сотню гривен пожертвований. Последний раз несовершеннолетние украли пожертвования прихожан сразу после обедни. О пропаже сотрудникам милиции немедленно сообщил настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Страдч.
Когда прихожане церкви начали выходить из храма после службы, то не сразу заметили, что двое детей подошли к копилке для пожертвований и украли откуда 600 грн. Когда настоятель храма выявил кражу, то сразу же сообщил об этом в райотдел милиции. На место кражи сразу же прибыли сотрудники милиции. Участковый инспектор милиции Елена Десятник по "горячим следам" задержала 2-х детей, которые, как выяснилось потом, и украли пожертвования. Дети 13-ти и 16-ти лет являются жителями того же, Яворивского, района Львовской области. Сотрудники милиции установили, что похищенные деньги дети меняли на разные сладости.