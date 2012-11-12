В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль христианского кино

С 19 по 25 ноября в Петербурге в ноябре пройдет VI Международный фестиваль христианского кино «Невский благовест», сообщает Интерфакс.

«Невский благовест» объединяет представителей пяти христианских Церквей — Русской православной, Армянской апостольской, Римско-католической, Евангелическо-лютеранской, а также Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

В программу фестиваля вошли более 50 картин из 15 стран мира. Конкурсной части на фестивале не предусмотрено. Гости фестиваля, помимо показов кинокартин, смогут посетить художественные выставки, экскурсии по малоизвестным местам, связанным с историей и современной жизнью христианских общин Петербурга.

Фестивальная неделя будет проходить под знаком 300-летия Александро-Невской лавры. В этой связи в программе будет показано несколько фильмов, рассказывающих о современной жизни монастырей, а в концертно-выставочном зале «Смольный собор» будет работать выставка, посвященная истории лавры.

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